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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Верховный суд Башкирии оправдал медсестру по делу о смерти школьницы на уроке

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии подтвердил оправдательный приговор школьной медсестре из Нефтекамска по делу о неоказании помощи больному, сообщил республиканский профсоюз медицинских работников. Суд решил, что обвинение не смогло доказать, что действия или бездействие подсудимой стали причиной смерти школьницы.

17 летняя девочка, у которой была эпилепсия, в декабре 2017 года почувствовала себя плохо на уроке. Врачи скорой помощи не смогли ее реанимировать, она задохнулась.

В отношении школьное медсестры было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Затем его переквалифицировали по статье о неоказании помощи больному, повлекшем по неосторожности его смерть.

В октябре 2019 года Нефтекамский городской суд вынес ей оправдательный приговор.

Башкирия Нефтекамск Верховный суд Башкирии

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