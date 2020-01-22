Верховный суд Башкирии оправдал медсестру по делу о смерти школьницы на уроке

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии подтвердил оправдательный приговор школьной медсестре из Нефтекамска по делу о неоказании помощи больному, сообщил республиканский профсоюз медицинских работников. Суд решил, что обвинение не смогло доказать, что действия или бездействие подсудимой стали причиной смерти школьницы.

17 летняя девочка, у которой была эпилепсия, в декабре 2017 года почувствовала себя плохо на уроке. Врачи скорой помощи не смогли ее реанимировать, она задохнулась.

В отношении школьное медсестры было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Затем его переквалифицировали по статье о неоказании помощи больному, повлекшем по неосторожности его смерть.

В октябре 2019 года Нефтекамский городской суд вынес ей оправдательный приговор.