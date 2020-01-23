Володин заявил, что тема досрочных выборов в Госдуму не обсуждается

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вопрос о возможных досрочных выборах Госдумы привнесен в повестку дня зарубежными журналистами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас эта тема не обсуждалась, не обсуждается и привнесена в повестку зарубежным информационным агентством", - сказал Володин журналистам в четверг.

Он отметил, что "часть наших журналистов российских поплыли по течению, следуя моде".

"Как будто иностранное агентство знает больше, чем вы знаете", - обратился спикер к представителям СМИ, призвав из не подвергаться подобному влиянию, чтобы дело не дошло до фейковых новостей.