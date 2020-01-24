ФСБ задержала жителя Крыма, по заданию Киева оборудовавшего схроны с взрывчаткой

Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщила о задержании в Крыму жителя полуострова, который по заданию украинских спецслужб оборудовал схроны с боеприпасами.

"ФСБ России задержан житель республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужба сообщает, что в отношении задержанного следственным управлением ФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2, ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Суд отправил подозреваемого под арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщает ЦОС ФСБ.

Кроме того, ЦОС предоставил видео изъятия из схрона в Крыму боеприпасов и взрывчатки. Согласно ролику, тайник был оборудован в лесу. Из вырытой в земле ямы сотрудники спецслужбы на видео достают несколько полиэтиленовых пакетов и обмотанных скотчем пластиковых бутылок. Из них на землю выкладываются детонаторы, запалы, провода, две пластиковых бутылки и канистра с веществом коричневого цвета.