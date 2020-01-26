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В РПЦ хотели бы, чтобы сериалы рассказывали о многодетных семьях

Сейчас, по мнению митрополита Илариона, в сериалах в основном муссируется тема супружеской неверности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви считают, что кино может помочь решить демографическую проблему в России, если сюжеты будут больше рассказывать о здоровых многодетных семьях.

"Вот я думаю, что если мы хотим очень существенно повысить наши демографические показатели, то никаких материальных пособий будет недостаточно - нужно работать над тем, чтобы менять сознание людей, чтобы сама парадигма здоровой семейной жизни укоренялась в средствах массовой информации через фильмы и через сериалы", - сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Митрополит признался, что "листает" в вечернее время основные телеканалы.

"И что я вижу? В основном в этих сериалах муссируется тема супружеской неверности. Речь идет, как правило, о некоем муже, у которого есть жена, у которого есть любовница, и он разрывается между этими двумя женщинами, и весь сюжет построен на этом. Где в этих сериалах тема многодетной семьи, где в этих сериалах вообще тема здоровой семьи, тема супружеской верности? Её там нет", - с разочарованием констатировал иерарх.

При этом он убежден, что кино - "важнейшее средство воздействия на умы и сердца людей", и считает позитивным фактом то, что недавно назначенная министр культуры Ольга Любимова имеет прямое отношение именно к этой отрасли.

По мнению иерарха, в правительстве вопросы демографии и поддержки семьи должны решать не только министр здравоохранения или министр труда - это относится ко всем министерствам социальной сферы, в том числе и к министерству культуры.

РПЦ

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