Генпрокуратура добилась выплат бизнесу более 140 млрд рублей по публичным контрактам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Благодаря прокурорскому вмешательству предпринимателям за 4,5 года выплачено свыше 146 млрд рублей долгов по исполненным публичным контрактам, сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре РФ в понедельник.

В частности, в 2019 году сумма выплат превысила 26 млрд рублей, сказали в пресс-службе ведомства. Там отметили, что по состоянию на 25 декабря 2019 года установленная прокурорами сумма задолженности перед бизнесом сократилась на 3 млрд рублей и составила 16,5 млрд рублей.

"Кардинальному улучшению ситуации в сфере исполнения органами власти контрактных обязательств препятствуют нарушения финансовой дисциплины и иные неправомерные действия чиновников", - уточнили в пресс-службе.

Прокуроры регионов направили материалы проверок в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц публичных заказчиков.

согласно сообщению, прокуроры также пресекают заключение государственных и муниципальных контрактов без обеспечения финансированием: подобные нарушения выявлены в Алтайском, Красноярском и Пермском краях, Владимирской, Ярославской областях, г. Санкт-Петербурге. Также сотрудники прокуратуры заводят административные дела о нарушениях порядка и сроков оплаты исполненных контрактов.

С 2017 года, когда была введена административная ответственность за нарушение срока и порядка оплаты государственных и муниципальных заказов, только в Московской области по инициативе прокуроров за допущенную волокиту привлечено к ответственности 340 должностных лиц заказчиков. Помимо этого, для уменьшения суммы долга перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам прокуроры инициируют корректировку решений о бюджетах.

Продолжена практика обращения прокуроров в суд с исками для взыскания с чиновников пеней, штрафов и судебных издержек, возникших вследствие просрочки оплаты по контрактам. К примеру, в Дагестане по инициативе прокурора судом с бывшего главы одного из муниципальных образований в бюджет района взыскано более 1,7 млн рублей штрафных санкций за нарушение сроков оплаты по 12 контрактам. В Свердловской области Ленинским районным судом Екатеринбурга по заявлению прокурора с должностного лица муниципального заказчика взыскан 1 млн рублей таких дополнительных расходов.