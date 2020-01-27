Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:31

Генпрокуратура добилась выплат бизнесу более 140 млрд рублей по публичным контрактам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Благодаря прокурорскому вмешательству предпринимателям за 4,5 года выплачено свыше 146 млрд рублей долгов по исполненным публичным контрактам, сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре РФ в понедельник.

В частности, в 2019 году сумма выплат превысила 26 млрд рублей, сказали в пресс-службе ведомства. Там отметили, что по состоянию на 25 декабря 2019 года установленная прокурорами сумма задолженности перед бизнесом сократилась на 3 млрд рублей и составила 16,5 млрд рублей.

"Кардинальному улучшению ситуации в сфере исполнения органами власти контрактных обязательств препятствуют нарушения финансовой дисциплины и иные неправомерные действия чиновников", - уточнили в пресс-службе.

Прокуроры регионов направили материалы проверок в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц публичных заказчиков.

согласно сообщению, прокуроры также пресекают заключение государственных и муниципальных контрактов без обеспечения финансированием: подобные нарушения выявлены в Алтайском, Красноярском и Пермском краях, Владимирской, Ярославской областях, г. Санкт-Петербурге. Также сотрудники прокуратуры заводят административные дела о нарушениях порядка и сроков оплаты исполненных контрактов.

С 2017 года, когда была введена административная ответственность за нарушение срока и порядка оплаты государственных и муниципальных заказов, только в Московской области по инициативе прокуроров за допущенную волокиту привлечено к ответственности 340 должностных лиц заказчиков. Помимо этого, для уменьшения суммы долга перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам прокуроры инициируют корректировку решений о бюджетах.

Продолжена практика обращения прокуроров в суд с исками для взыскания с чиновников пеней, штрафов и судебных издержек, возникших вследствие просрочки оплаты по контрактам. К примеру, в Дагестане по инициативе прокурора судом с бывшего главы одного из муниципальных образований в бюджет района взыскано более 1,7 млн рублей штрафных санкций за нарушение сроков оплаты по 12 контрактам. В Свердловской области Ленинским районным судом Екатеринбурга по заявлению прокурора с должностного лица муниципального заказчика взыскан 1 млн рублей таких дополнительных расходов.

Генпрокуратура РФ

Новости

На кладбище в Сергиевом Посаде нашли тело пропавшей девушки

Протоиерей Всеволод Чаплин будет похоронен 29 января

Новый коронавирус в Китае

Крупнейшие чартерные компании РФ отменили рейсы в Китай из-за коронавируса

Песков заявил, что Сурков де-факто остается помощником президента

Песков заявил, что Сурков де-факто остается помощником президента
Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор заверил, что коронавирус из Китая через посылки не передается

Новый коронавирус в Китае

Онищенко заявил о наличии 30 препаратов против коронавируса

Онищенко заявил о наличии 30 препаратов против коронавируса

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Mail.Ru

Новый коронавирус в Китае

Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй

Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй

Правительство Ингушетии отправлено в отставку

Правительство Ингушетии отправлено в отставку

На оставившего детей в "Шереметьево" мужчину завели уголовное дело

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');