Жительницы Владимирской области потребовали 15 млн рублей за то, что их перепутали в роддоме

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Владимира рассмотрит иск 57-летних жительниц Владимирской области, поданный в связи с тем, что их перепутали после рождения в 1962 году, сообщает пресс-служба суда.

Женщины в своем иске указали, что родились в августе 1962 года в поселке Южный Меленковского района Владимирской области. В июне 2019 года они провели анализ ДНК, который выявил подмену новорожденных в фельдшерско-акушерском пункте.

"Воспитание в чужой семье, отсутствие возможности общения с биологическими родителями, неприязнь со стороны окружающих негативно отразились на всей последующей жизни истцов", - говорится в сообщении.

Каждая из женщин оценила полученный моральный вред в 15 млн рублей.

В карточке дела ответчиками по иску указаны Меленковская центральная районная больница, департамент здравоохранения Владимирской области, Российская Федерация в лице министерства финансов РФ и областное управление Федерального казначейства.

Судебное заседание по иску состоится 19 февраля.