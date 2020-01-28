Более 30 тыс. человек подписали документ против поправок в Конституцию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Под манифестом против поправок в российскую Конституцию поставили подписи свыше 30 тысяч человек, сообщили в пресс-службе "Открытой России", которая является организатором проекта.

"Против поправок в Конституцию, инициированных президентом, выступают самые широкие слои общества", - сказал директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. По его словам, это "реальные граждане, которые выступают против узурпации власти". Он уверен, что число людей, которые оставят свои подписи, будет расти.

Более 40% подписавшихся, согласно статистике на сайте сбора подписей, - это жители Москвы и Подмосковья (29,7%), а также Петербурга и Ленинградской области (11%).

Текст "Манифеста" в пятницу опубликовала "Новая газета". В "Открытой России" утверждают, что этот проект является стартом общероссийской кампании против поправок в Конституцию.