Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

К делу о рисунках с призывами убить Путина подключились дипломаты Киргизии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Посольство Киргизии в России выясняет причины и обстоятельства ареста в Петербурге 22-летнего гражданина Киргизии Мухаммадазиза Ишматова, которого обвинили в вандализме и публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

По версии следствия, неизвестный через интернет уговорил Исломбека Парпиева за деньги сделать трафарет с портретом президента России и надписью "Увидишь - убей" и нанести это изображение на фасады городских зданий. Парпиев привлек к этому Ишматова, и к 27 января такие рисунки появились как минимум на шести зданиях, сообщала объединенная пресс-служба городских судов.

В суде Ишматов вину не признал. Октябрьский суд арестовал его и Парпиева до 27 марта. По данным "Фонтанки", оба подозреваемых - уроженцы Оша.

Петербург Мухаммадазиз Ишматов Исломбек Парпиев Киргизия Владимир Путин Октябрьский суд

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие попросило Басманный суд арестовать фигурантов "дела Голунова"

ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар

ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Неизвестные сообщили о минировании судов в Кемерово и Новокузнецке

Новый коронавирус в Китае

Три авиакомпании приостановили рейсы из Владивостока в Китай

Иссахар покинула колонию в Подмосковье и находится в Москве

Иссахар покинула колонию в Подмосковье и находится в Москве

Адвокат сообщила о возобновлении расследования в отношении трансплантолога Каабака

Адвокат сообщила о возобновлении расследования в отношении трансплантолога Каабака

Глава Республики Алтай госпитализирован в Москве

Что произошло за день: среда, 29 января

Путин помиловал израильтянку Иссахар

Путин помиловал израильтянку Иссахар
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');