К делу о рисунках с призывами убить Путина подключились дипломаты Киргизии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Посольство Киргизии в России выясняет причины и обстоятельства ареста в Петербурге 22-летнего гражданина Киргизии Мухаммадазиза Ишматова, которого обвинили в вандализме и публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

По версии следствия, неизвестный через интернет уговорил Исломбека Парпиева за деньги сделать трафарет с портретом президента России и надписью "Увидишь - убей" и нанести это изображение на фасады городских зданий. Парпиев привлек к этому Ишматова, и к 27 января такие рисунки появились как минимум на шести зданиях, сообщала объединенная пресс-служба городских судов.

В суде Ишматов вину не признал. Октябрьский суд арестовал его и Парпиева до 27 марта. По данным "Фонтанки", оба подозреваемых - уроженцы Оша.