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Уроженец Киргизии арестован в Петербурге за рисунки с угрозой в адрес президента

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга санкционировал арест уроженца Киргизии, который якобы наносил на здания изображения, призывающие к покушению на президента России.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы, 22-летнему Мухаммадазизу Ишматову инкриминируется совершение преступлений, квалифицируемых статьями "вандализм" и "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

"Расследованием установлено, что неустановленное лицо, имея умысел на совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, через интернет вступило в сговор с (неким - ИФ) Парпиевым, предложив последнему за 5 тыс. рублей изготовить трафарет в виде изображения президента РФ и надписи "Увидишь - убей", после чего с помощью краски и трафарета нанести указанное изображение на фасады неустановленного количества зданий в Петербурге", - говорится в сообщении.

Парпиев согласился и привлек Ишматова. Не позднее 27 января соучастники нанесли рисунки на шесть зданий, следует из сообщения.

Как отмечается, Ишматов свою причастность не признает.

Согласно решению суда, фигурант будет находиться под стражей до 27 марта.

Вопрос о мере пресечения в отношении Парпиева решается в настоящий момент, добавили в пресс-службе.

По данным СМИ, оба фигуранта являются уроженцами Киргизии.

Санкт-Петербург

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