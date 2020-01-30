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В Госдуму внесли законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о запрете взимать комиссию при внесении платы за жилье и коммунальные услуги.

Авторами инициативы являются депутаты фракции КПРФ Юрий Афонин и Владимир Блоцкий. Законопроект размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Проект закона (891841-7) предлагает освободить граждан от оплаты комиссий и иных вознаграждений кредитных организаций, операторов национальной платежной системы и платежных агентов при внесении платы за жилье и коммунальные услуги.

Сейчас банковская комиссия за это для физических лиц составляет от 0,5 до 2%, отмечается в пояснительной записке. Размер комиссии зависит от способа оплаты (наличными через кассу, банкомат или же через онлайн-банк).

Запрет на взимание комиссионного вознаграждения при внесении платы за жилье и коммунальные услуги благоприятно отразится на положении граждан, особенно с низкими доходами, отмечают авторы.

Об аналогичной инициативе в конце ноября 2019 года сообщили журналистам в думской фракции "Единая Россия", но законопроект так и не был внесен в Госдуму. "Банк может зарабатывать на коммерческих платежах и услугах. Но оплата ЖКХ - это не услуга, это обязательство", - сказал тогда, представляя готовящуюся инициативу, руководитель фракции Сергей Неверов.

По его словам, инициатива уже обсуждалась с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и получила поддержку.

"Мы обсуждали с Эльвирой Набиуллиной, что внесем такой законопроект - об отмене комиссий по обязательным платежам. Речь идет в том числе о пошлинах и штрафах", - пояснил Неверов.

Госдума КПРФ

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