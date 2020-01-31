Высаживать детей из общественного транспорта запретят во всех регионах РФ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Запрет на высадку детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда будет распространен на все регионы РФ, заявил в пятницу секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Законопроект, предусматривающий запрет на высадку детей из общественного транспорта, был принят Заксобранием Нижегородской области в первом чтении в четверг.

"Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения", - приводит в четверг пресс-служба партии слова Турчака на встрече с молодыми врачами в Нижнем Новгороде.

В марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков тогда отмечал, что высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена в 12 регионах РФ (Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, республика Тыва).