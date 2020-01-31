В Петербурге проверят информацию о происшествии на станции метро "Владимирская"
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных служб Петербурга выехали к станции метро "Владимирская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в пятницу.
"Получили вызов по адресу Большая Московская, 2, проверяем. Дальнейшая информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
Как сообщают очевидцы, у станции метро Владимирская дежурят четыре пожарных расчета, две машины полиции и две кареты скорой помощи.