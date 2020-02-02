Глава думского комитета выступил за дискуссию об упоминании бога в Конституции

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла включить упоминание о боге в Конституцию России заслуживает широкого обсуждения, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, по вопросам религиозных и общественных объединений Сергей Гаврилов.

Он отметил в беседе с агентством "Интерфакс", что "поправки в преамбулу должны стать основанием не лицемерного, а глубокого понимания патриотизма, который бы не допустил раскола страны по национальному и религиозному признакам".

"В преамбуле правильно, я считаю, отразить те вечные ценности, которые могут стать основанием для нашего развития", - сказал Гаврилов.

Среди ценностей, которые могли бы найти отражение в Конституции, - "правопреемственность нашей истории и к советскому Союзу, и к царской России", "сохранение общих ценностей, на которых выросла Россия, это - солидарность, взаимовыручка и социальная справедливость и такие важны институты, как семья".

Такие важные институты как полноценная трудовая семья должны также попасть в преамбулу, сказал Гаврилов.

В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о боге в Конституцию России.

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Совету Федерации предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства.

20 января Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию, он был принят в первом чтении 23 января.

28 января рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию внесла больше ста предложений по изменению Основного закона, сообщал "Коммерсантъ".