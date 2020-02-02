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Землетрясение произошло в Алтайском крае

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 138 к западу от Барнаула (Алтайский край) в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 12:08 по Москве сейсмособытия имел координаты 53.50 градуса северной широты и 81.71 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-65.

Алтайский край

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