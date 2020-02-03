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Со дна Черного моря подняли все обломки пикирующего бомбардировщика времен ВОВ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж спасательного судна Черноморского флота (ЧФ) "Эпрон" завершил работы по подъему со дна Черного моря фрагментов пикирующего бомбардировщика Пе-2 времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

Он рассказал, что историческая находка была обнаружена на глубине порядка 80 метров на дне Черного моря у побережья Краснодарского края в районе поселка Джубга. Водолазам удалось поднять сохранившиеся части фюзеляжа и крыльев.

Перед тем как начать подъем обломков самолета, район под водой был осмотрен с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Непосредственно на дне подъем фрагментов бомбардировщика контролировали четыре водолаза.

В конце 2019 специалистами были подняты два двигателя и часть крыла этого самолета, но затем работы были остановлены из-за ухудшения погоды. "Подъем завершен, экипаж спасательного судна "Эпрон" взял курс на Севастополь", - сообщил Рулев.

После прибытия в пункт базирования, специалисты ЧФ очистят части Пе-2 от ила и передадут данные, позволяющих идентифицировать самолет, в соответствующие организации для выяснения информации о бомбардировщике и его экипаже.

Алексей Рулев Черноморский флот Пе-2 Краснодарский край

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