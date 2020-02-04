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В РПЦ предложили прекратить освящение оружия массового поражения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) подготовило проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.

В проекте, опубликованном на сайте РПЦ, говорится, что освящение любых видов оружие, применение которого может привести к гибели неопределенного количества людей, "в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", не отражено в традиции православной церкви и "не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий". Поэтому такие обряды должны быть исключены из пастырской практики, полагают авторы документа.

Вместе с тем документ называет уместным благословение средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, поскольку при этом речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни солдат.

Авторы документа напоминают, что, по крайней мере, с XII века в русской истории известен чин "опоясывания мечом" юного княжича в знак его готовности нести воинское служение и участвовать в обороне своих земель. Личное холодное оружие князей и воинов тогда благословлялось церковью как символ их статуса и готовности нести свое служение.

В проекте отмечено, что молитва о воинах, в отличие от освящения оружия массового поражения, является устойчивой церковной практикой, причем эта молитва совершается "как в ежедневных богослужениях, так и особенным чином, - во время брани (во время боя - ИФ)". Кроме того, "церковной традиции соответствует благословение воина на несение ратной службы".

Проект документа "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" направляется в епархии РПЦ для получения отзывов. В дискуссии могут участвовать все желающие. Сбор отзывов продлится до 1 июня.

Межсоборное присутствие является совещательным органом, который содействует высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Церкви.

РПЦ

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