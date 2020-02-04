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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:35

ФСИН откроет вуз в бывшем Царском Селе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний создадут в Пушкине, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

Образовательное учреждение будет создано на базе Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН. Работу университета обеспечат до 1,8 тыс. сотрудников.

Согласно документу, устав вуза будет принят до 1 апреля, до 1 мая учреждение пройдет государственную регистрацию.

По информации из открытых источников, в России нет аналогичных специализированных высших учебных заведений.

Университет ФСИН расположится в Пушкине. Город Пушкин до 1918 года назывался Царским Селом.

ФСИН Петербург Пушкин

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