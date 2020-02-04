Причиной смерти российского советника и его жены в Цхинвале стал угарный газ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - По заключению российских экспертов, советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь и его супруга Ирина умерли от отравления угарным газом, сообщил "Интерфаксу" во вторник следователь прокуратуры республики Кадзах Нарикаев.

Он отметил, что по поручению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова генеральной прокуратурой республики создана межведомственная следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств смерти супругов.

Тела советника и его жены были обнаружены 3 февраля в доме в центре Цхинвала, где они проживали. Судебно-медицинские исследования проводились во Владикавказе.

Игорь Галь - доктор медицинских наук, долгое время работал в московской городской клинической больнице № 68, в составе столичного Департамента здравоохранения реформировал оказание услуг скорой помощи. В 2016 году его командировали в качестве советника в Южную Осетию, где он помогал проводить масштабную реформу медицины.