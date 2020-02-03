Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, подробности уточняются, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики.

Одна из версий произошедшего - отравление угарным газом. Сейчас в квартире советника проводится судебная экспертиза, там работают сотрудники правоохранительных органов.

Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, реформируя республиканское здравоохранение.