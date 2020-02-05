Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал "Дождь"

Журналист Павел Лобков Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Расставание Павла Лобкова с "Дождем" оказалось недолгим, журналист продолжит вести ежедневные новостные программы на телеканале, возможны и другие проекты.

"Павел уже вернулся и провел во вторник (4 февраля - ИФ) круглый стол, посвященный коронавирусу. Пока он будет вести новости и спецэфиры", - сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в среду.

В настоящее время на телеканале обсуждают формат, с которым будет работать Лобков. "Запустим в самое ближайшее время", - добавил Дзядко. Таким образом, пока остается не ясным, возобновится ли проект "Бремя новостей", который в последнее время вел Лобков.

В середине сентября 2019 года стало известно, что телеведущий покидает "Дождь", на котором проработал более семи лет. Тогда сообщалось, что программа "Бремени новостей" закрыта, а ее команда будет работать над новым проектом. Источник в окружении Лобкова сообщил "Интерфаксу", что телеведущий может перейти на телеканал "Пятница", где будет вести передачу о ботанике. Тогда Лобков говорил, что уходит с "Дождя", чтобы делать новые проекты, посвященные науке, но отказался сообщить, на каком канале. Свое расставание с "Дождем" он связал с тем, что новая работа станет возможностью вернуться к жанру репортажа.

Комментируя информацию о своем возвращении на "Дождь" Павел Лобков сообщил, что за время отсутствия подготовил цикл научно-популярных передач, которые в случае утверждения появятся на "Пятнице", но ему все же хочется работать в ежедневном формате. О том, что, кроме новостей и спецэфиров, он будет делать на "Дожде", Лобков рассказывать не стал, сославшись на свою суеверность.

"Я сейчас сделал проект, закончили мы определенные темы, доделываю. Но поскольку эта доделка не требует моего ежедневного присутствия, а мне надо ежедневно работать, поэтому, собственно, я вернулся на "Дождь"", - сказал Лобков.

Он добавил, что будет сотрудничать с "Пятницей", если канал утвердит снятые им передачи - "там научно-популярный цикл". "Мы решили с Николаем Борисовичем Картозией (гендиректором телеканала - ИФ) перейти на какую-то проектную такую форму на "Пятнице". Ну, а постоянно я буду работать здесь (на "Дожде" - ИФ)", - добавил он.

На телеканале "Дождь" Лобков работает с февраля 2012 года. Являлся ведущим программ "Чай со слоном" (2013), "Кофе-брейк" (2013-2014), "Лобков" (2013-2015), "Ездим дома" в паре с писателем и журналистом Сашей Филипенко в 2015 году. В настоящее время является одним из ведущих итоговых новостей, программы "Hard Day's Night" и еженедельной программы "Бремя новостей".