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Рособрнадзор приостановил лицензию у Института непрерывного образования взрослых

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие образовательной лицензии государственного Института непрерывного образования взрослых в Санкт-Петербурге.

Как поясняет пресс-служба Рособрнадзора, мера применена по результатам проведенных ведомством проверок. Какие именно нарушения были выявлены в ходе проверок, не сообщается.

Без действующей лицензии учебное заведение не может вести образовательную деятельность. При приостановке лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям.

Институт непрерывного образования взрослых (ранее - Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования) - одно из старейших учебных заведений в стране, специализирующихся на повышении квалификации. Согласно информации на сайте вуза, он стал правопреемником созданного в 1966 году в Ленинграде Всесоюзного института повышения квалификации руководящих и инженерно-педагогических кадров. Институт имел множество филиалов в СССР.

Рособрнадзор Петербург

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