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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

НИИ гриппа удалил объявление об услуге тестирования на коронавирус

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ удалил объявление о возможности платно провериться на коронавирус, в том числе на дому.

Как сообщили "Интерфаксу" в НИИ гриппа в пятницу, сообщение о тестировании на коронавирус было опубликовано по ошибке. В институте в связи с этим проведут внутреннюю проверку.

По словам собеседника агентства, у НИИ нет метода лабораторной диагностики коронавируса 2019-nCoV, которая может подтвердить или опровергнуть наличие этого вируса у пациента.

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"Институт проводит и будет проводить платные анализы на респираторные вирусные инфекции. Институт также проводит исследование коронавируса, но метод, которым проводится это исследование, является научным, он не зарегистрирован в РФ для клинической лабораторной диагностики, то есть это научный метод, и в лабораторную практику он не включен", - сказал он.

В НИИ отметили, что обратившимся могут бесплатно предложить сдать биоматериал для участия в научных исследованиях коронавируса.

Ранее на странице НИИ в социальной сети "ВКонтакте" появилось объявление о том, что клиника НИИ гриппа теперь оказывает соответствующую услугу.

"Клиника НИИ гриппа предлагает услуги по лабораторной диагностике коронавируса 2019-nCoV, вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ. Вы можете сдать анализы в клинике или вызвать на дом наших специалистов для забора биоматериала. Результаты анализов будут готовы на следующий день", - говорилось в сообщении.

К сообщению был приложен прейскурант, подписанный в том числе главным врачом клиники и и.о. директора. Из прейскуранта следовало, что вызов медицинской сестры для забора биологического материала с его доставкой в лабораторию обойдется в 1,5 тысячи рублей, "выявление РНК короновируса nСоV-2019 методом ОТ-ПЦР с последующим подтверждением секвенированием" - 5 тысяч рублей.

Вечером в пятницу сообщение о тестировании на коронавирус, а также прейскурант были удалены. Теперь на странице опубликовано сообщение о том, что клиника НИИ гриппа предлагает услуги по лабораторной диагностике вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ. Анализы предлагается сдать в клинике или вызвать на дом специалистов для забора биоматериала.

Минздрав РФ

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