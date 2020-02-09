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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:55

В Сочи загорелась школа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи произошел пожар в школе.

Как рассказали в воскресенье в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 10:31 по Москве на место незамедлительно направились подразделения спасателей.

По информации МЧС, возгорание произошло в цокольном этаже, площадь пожара - 200 кв. метров. Эвакуация не потребовалась.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пожар произошел в школе №25, в центре Адлерского района.

Все дороги в этом районе были перекрыты, автодвижение парализовано.

Сочи МЧС

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