Россия и США обсудят сотрудничество в освоении дальнего космоса

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российско-американские переговоры, посвященные перспективам сотрудничества в освоении дальнего космоса, пройдут в начале апреля, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

На Международной космической станции продолжают работу россиянин Олег Скрипочка, а также американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. 9 апреля к ним присоединятся участники 63-й экспедиции на МКС: космонавты "Роскосмоса" Николай Тихонов и Андрей Бабкин, вместе с ними прилетит американец Крис Кэссиди.

Переговоры пройдут в первой декаде апреля.

Россия и США разрабатывают планы по освоению дальнего космоса, начиная с Луны. Космические агентства решат, сотрудничать ли в этих программах либо развивать их параллельно. Один из потенциальных участков совместной работы: лунная орбитальная станция Gateway.

Россия разрабатывает сверхтяжелую ракету "Енисей" и корабль "Федерация" для полетов к Луне. В США тоже разрабатывают сверхтяжелую ракету SLS, которая отправит в космос пилотируемый корабль Orion. Первый пуск новой ракеты запланирован на середину 2020 года, первый пилотируемый пуск – на 2023 год. Американская лунная программа получила название Artemis.