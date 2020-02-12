Производство наркотических медикаментов в России наладят до конца года

До 2023 года их будут изготавливать из импортного сырья, а затем будет запущено производство из отечественных субстанций

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Производство необходимых лекарственных форм опиоидных наркотических обезболивающих из иностранных субстанций будет запущено в полном объеме на Московском эндокринном заводе до конца года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

"Лекарственные формы, даже для детей, на Московском эндокринном заводе, который является у нас единственным в стране предприятием, которое производит обезболивающие на основе растительного опийного мака, мы до конца года весь ряд и всю номенклатуру, которая запрашивалась, (...) запустим", - сказал Мантуров.

Кроме того, по его словам, необходимые в настоящее время лекарства, даже те, которые не производится в России, уже "закуплены и поставляются в регионы".

"То, что еще не производится - готовые лекарственные формы - до конца года последние номенклатуры мы запустим на Московском эндокринном заводе", - уточнил Мантуров, заверив, что "никаких сбоев с учетом закупки уже не будет точно".

По его словам, на данный момент Россия по части производства обезболивающих - особенно на основе сырья из опийного мака - на 98% зависит от импорта. Наладить производство отечественных субстанций для изготовления обезболивающих планируется до 2023 года.

Так, в прошлом году благодаря Госдуме были согласованы все нормативные акты, в том числе международные, для выращивания сырья для производства субстанции из опийного мака, напомнил он. Что касается обезболивающих из синтетического сырья, то, по словам министра, в России уже имеется достаточное количество, "которое применяется".

"Если мы говорим о наркотических средствах, то мы до 2023 года, вырастив первые урожаи, переработав сырье, получив субстанцию, должны обеспечить комплексное производство", - сказал Мантуров.

Он отметил, что "для этого есть и мощности, и предоставляются сейчас площади".

Президент РФ Владимир Путин 3 июля прошлого года подписал изменения в закон, совершенствующие порядок культивирования в России наркосодержащих растений. Согласно закону, на территории РФ теперь допускается культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

Как отмечалось в сопроводительных материалах к рассмотрению закона в парламенте, в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - ЖНВЛП). Они производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. В данном секторе производства сохранится госмонополия и будет обеспечена надлежащая охрана.