Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 29.11В России 2 269 316+26 683В мире 62 244 181+598 646

В России увеличат квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил, принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"Квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза. На его основе в России планируют выпускать два новых обезболивающих препарата. Разработка их состава и технологии производства уже началась", - рассказали в правительстве.

Отмечается, что "на ввоз ремифентанила квоты увеличатся более чем в 7 раз". По данным пресс-службы, препарат с одноименным названием применяется в анестезиологии за рубежом и обладает рядом преимуществ по сравнению со своими предшественниками. "Производство его аналога вскоре также запустят в России. Доклинические исследования начнутся в 2021 году", - добавили в кабмине.

"Квоты на схожий по действию фентанил вырастут в 1,5 раза, - сообщили в пресс-службе. - Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России. В 2021 году планируется увеличить его производство".

В постановлении кабмина говорится, что квоты на ввоз, производство и хранение определенных веществ государство устанавливает в целях безопасности.

Сильнодействующие вещества входят в состав обезболивающих препаратов и применяются при оказании паллиативной помощи, при анестезии, а также служат основой для производства новых лекарств, добавили в правительстве.

оксикодон ремифентанил фентанил

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 26 683 случая заражения COVID-19

В России за сутки выявлено еще 26 683 случая заражения COVID-19
Пандемия коронавируса

Скончался болевший коронавирусом экс-глава РАН Фортов

Скончался болевший коронавирусом экс-глава РАН Фортов

Севфлот заявил о соблюдении международных правил противолодочными самолетами РФ

Захарова назвала Германию зависимой страной в сфере безопасности

Захарова назвала Германию зависимой страной в сфере безопасности

Что произошло за день: суббота, 28 ноября

Российский Су-27 "перехватил" над Черным морем самолет-разведчик США

Российский Су-27 "перехватил" над Черным морем самолет-разведчик США

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Отложенный испытательный пуск ракеты "Ангара" состоится в декабре

В дома 1,5 тыс. жителей острова Русский вернули свет после циклона

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');