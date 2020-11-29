В России увеличат квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил, принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

"Квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза. На его основе в России планируют выпускать два новых обезболивающих препарата. Разработка их состава и технологии производства уже началась", - рассказали в правительстве.

Отмечается, что "на ввоз ремифентанила квоты увеличатся более чем в 7 раз". По данным пресс-службы, препарат с одноименным названием применяется в анестезиологии за рубежом и обладает рядом преимуществ по сравнению со своими предшественниками. "Производство его аналога вскоре также запустят в России. Доклинические исследования начнутся в 2021 году", - добавили в кабмине.

"Квоты на схожий по действию фентанил вырастут в 1,5 раза, - сообщили в пресс-службе. - Лекарство с одноименным названием уже выпускают в России. В 2021 году планируется увеличить его производство".

В постановлении кабмина говорится, что квоты на ввоз, производство и хранение определенных веществ государство устанавливает в целях безопасности.

Сильнодействующие вещества входят в состав обезболивающих препаратов и применяются при оказании паллиативной помощи, при анестезии, а также служат основой для производства новых лекарств, добавили в правительстве.