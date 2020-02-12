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Минтруд заверил, что снижение ставки страхвзносов не приведет к снижению обязательств перед людьми

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что инициатива о снижении ставки страховых взносов во внебюджетные фонды не может привести к ущемлению прав граждан на пенсии, соцвыплаты и медпомощь: такая мера не будет рассматриваться без решения вопроса о том, как компенсировать выпадающие доходы.

"Мы базируемся на страховой модели. Прежде чем говорить или поднимать вопрос о снижении ставок страховых взносов мы должны исходить из тех обязательств, которые сформированы в рамках Фонда социального страхования, в рамках Пенсионного фонда, в рамках Фонда ОМС", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду и социальной политике в среду, отвечая на вопросы депутатов.

"Я вас уверяю, что никто в правительстве на сегодняшний день не ставит вопрос относительно снижения всевозможных страховых обязательств, которые предусмотрены действующим законодательством", - добавил он.

По словам министра, даже если правительство будет рассматривать вопрос о снижении ставок взносов, одновременно будет рассматриваться вопрос о том, из каких источников компенсировать выпадающие доходы фондов, чтобы обязательства перед гражданами были выполнены.

Накануне газета "Ведомости" сообщила, что правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов. По сведениям издания, рассматриваются различные варианты снижения общей ставки платежей во внебюджетные фонды - с 30% до 23-25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена. Как будут компенсировать потери внебюджетных фондов при такой схеме, пока неизвестно.

Минтруд РФ Антон Котяков

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