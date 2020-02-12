Жаров заявил, что не знает о своем переходе из Роскомнадзора в "Газпром-медиа"

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ему не известно о планах назначить его руководителем "Газпром-медиа". О том, что чиновник стал одним из кандидатом на пост гендиректора медиахолдинга "Газпрома", сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Я об этом ничего не знаю. Работаю в качестве главы Роскомнадзора", - сказал Жаров "Интерфаксу".

В пресс-службе ведомства тоже сказали, что об этом не знают.

Место руководителя "Газпром-медиа" вакантно после перехода Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера 21 января.

О возможной смене руководства Роскомнадзора "Ведомостям" рассказали два источника, слышавшие это от сотрудников самого ведомства. Они же, а также источник, близкий к чиновникам правительства, знают, что службу может возглавить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Кроме Жарова на должность гендиректора "Газпром-медиа" есть и другие кандидаты, говорят собеседники издания.

Источники в администрации президента опровергли газете возможность отставки Жарова с поста главы Роскомнадзора.

Александр Жаров руководит Роскомнадзором с 2012 года.

У него медицинское и юридическое образование. Он девять лет проработал врачом в Челябинской областной клинической больнице и был ассистентом кафедры патологической физиологии Челябинского госмединститута. В 1997 году он переехал в Москву и начал работать в журнале "Семейный доктор: практические советы по медицине".

В 1998-1999 годах Жаров был советником председателя правления РИА "Вести", с 1999 по 2004 год работал пресс-секретарем Минздрава. В 2004-2006 годах он был помощником, а затем пресс-секретарем премьер-министра Михаила Фрадкова. С 2006 по 2007 год он был замгендиректора ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК), в 2007-2008 годах - директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства.

С 2008 по 2012 год он был замминистра связи.