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В Дагестане арестовали помощника судьи за взятку и участие в ОПГ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане отправил под арест на два месяца помощника одного из судей Каспийского городского суда. Он обвиняется в получении взятки в составе организованной преступной группировки. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Задержанный помощник одного из судей Каспийского городского суда Абдусалам Магомедов обвиняется по восьми эпизодам получения взятки в составе ОПГ. Дело в отношении него было возбуждено 10 февраля. Сегодня его арестовали на два месяца", - уточнил собеседник агентства.

По его данным, в доме Магомедова и других фигурантов уголовного дела проведены обыски в городах Махачкала и Каспийск.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

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