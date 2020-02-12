В "Хабре" опровергли получение запросов от ФСБ о передаче информации

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Проект "Хабр" не получал запросов от ФСБ и не устанавливал у себя оборудование для обмена информацией со спецслужбой, сообщил в своем блоге руководитель отдела "Хабра" по работе с пользователями и комьюнити-менеджер Андрей Шевелёв.

Ранее издание "Медуза" сообщило, что ФСБ во время летних протестов 2019 года направила десятку российских интернет-сервисов, зарегистрированных в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), среди которых "Авито", "Хабр" и Rutube, письма с требованием передать спецслужбе ключи для дешифровки переписки пользователей, а также организовать "круглосуточный доступ к своей информационной системе".

В пресс-службах "Авито" и Rutube на запросы "Интерфакса" не ответили.

По словам Шевелёва, автоматический обмен данными по принципу СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) является одним из способов, хотя и относительно новым, взаимодействия с госорганами.

"Для обмена в таком формате, сервис должен разработать и внедрить программно-аппаратный комплекс, подключенный каналом связи к пульту ФСБ. Мы на данный момент не владеем данным инструментарием и такого рода обмен не производим", - отметил он.

Шевелёв утверждает, что запросов от спецслужб к ним не поступало.

"К слову, запросов от товарищей майоров я не помню. Если и приходит запрос, то он приходит от какого-нибудь следователя в рамках какого-то уголовного дела (поэтому рассказывать подробности мы тут не можем). Например, по делу о мошенничестве на "Фрилансим" - да, как и везде: недобросовестные пользователи у нас тоже иногда попадаются. Но это вовсе не значит, что их данные мы будем раздавать налево и направо", - сообщил он.

По данным "Хабр", за 2020 год было пока два обращения, за 2019-й - 14, из который шесть - от Роскомнадзора, пять - от МВД и три - от Google (по DMCA, то есть защите прав правообладателей). Еще три обращения указаны в блоге как "ошибка заявителя", в связи с чем отклонены. "Ни о каких массовых запросах, как в социальных сетях, речи не идёт - это штучные истории, которые при изучении контекста могут показаться вполне закономерными", - заявил руководитель отдела.

"Всё взаимодействие осуществляется только через официальные запросы с соблюдением всех формальностей, без каких-либо недокументированных и подковёрных запросов. И предпосылок к росту количества мы не видим. (...) Наоборот, думаем, что со сменой юрисдикции юрлица, управляющего Хабром, количество обращений сократится - это всё ещё впереди, поживём-увидим", - добавил он.

Хабр (бывший Хабрахабр) - русскоязычный веб-сайт в формате коллективного блога с элементами новостного сайта, созданный для публикации новостей, аналитических статей, мнений, связанных с информационными технологиями, бизнесом и интернетом. Основан в июне 2006 года, издатель - компания "Тематические медиа (TechMedia). Является одним из самых авторитетных ресурсов по интернет и ИТ-тематике. В 2013 году был внесен в реестр организаторов распространения информации в интернете.

В начале февраля основатель проекта Денис Крючков сообщил о перерегистрации представляющего сервис юридического лица с российского ООО "Хабр" на кипрскую Habr Blockchain Publishing Ltd. По его словам, это было сделано "для упрощения восприятия и позиционирования Хабра в глобальном интернете", чтобы "он воспринимался не как локальный российский проект, а как глобальный".

С 1 июля 2018 года ОРИ в рамках реализации "пакета Яровой" обязаны полгода хранить сообщения российских пользователей глобальной сети и предоставлять информацию по запросу правоохранительных органов.

В настоящее время, по данным Роскомнадзоре, в реестре зарегистрирован 201 организатор распространения информации.