"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года "Яндекс" получил 15 376 запросов от российских госорганов о данных пользователей, 16% запросов - 2468 - компания отклонила, остальные удовлетворила. Статистику запросов от российских органов власти "Яндекс" публикует впервые.

Во II полугодии 2019 года компания получила 14 638 подобных запросов и также отклонила 16%, или 2410 запросов.

Больше половины запросов коснулось пользователей двух сервисов - "Почта" и "Паспорт": во втором полугодии 2019 года их поступило 7 826, из них 11% (858) компания отклонила, в январе-июне 2020 года таких запросов было 8 867, из которых отклонено уже 13% (1124).

Полномочия запрашивать информацию о пользователях есть у МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФАС, ФТС, судов и некоторых других органов. В пресс-службе "Яндекса" отказались уточнить, от каких конкретно ведомств и в каком количестве приходили запросы.

Количество отклоненных запросов о пользователях "Яндекс.Такси" снизилось. Во II полугодии 2019 года были отклонены 25% запросов о пользователях (1 367 из 5 387), а за первые шесть месяцев этого года - 22% (1 167 из 5 280).

В I полугодии 2020 года по сравнению предыдущими шестью месяцами уменьшилось число запросов о пользователях "Яндекс.Драйв": 706 (отклонены 58, или 8%) против 841 (отклонены в июле-декабре 2019 года были всего 5%, или 46 запросов).

Наименьшим интересом госорганов пользуется сервис "Яндекс.Еда", тем не менее там наблюдается рост количества запросов: если во II полугодии 2019 года поступили всего 154 запроса (отклонены 30 или 19%), то в I полугодии 2020 года их было почти в два раза больше - 300, из которых отклонены компанией 54, или 18%.

"Яндекс.Паспорт" - это сервис для управления аккаунтом на "Яндексе", в нем хранятся основные регистрационные данные пользователя. Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов Яндекса для мошенничества. Поэтому некоторые сервисы не показываются отдельно, статистика по ним относится к "Яндекс.Паспорту", - сообщили в компании.

"Яндекс" регулярно получает запросы о пользовательских данных и рассматривает только те, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа, заверили в пресс-службе. Например, запрос, поступивший по электронной почте без усиленной квалифицированной подписи или по телефону, остается без ответа и не учитывается в статистике.

Данные о переписке пользователей "Яндекс" может выдать только по решению суда.