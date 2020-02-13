Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

Суд оправдал красноярца, обвиняемого в убийстве своей прабабушки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд вынес оправдательный приговор 23-летнему Александру Радцеву, обвиняемому в убийстве своей 92-летней прабабушки, находящийся в беспомощном состоянии, сообщает в четверг пресс-служба суда.

Судья утвердил вердикт, который ранее в отношении обвиняемого вынесли присяжные - они посчитали вину Радцева в убийстве пожилой женщины недоказанной.

"Сегодня судья огласил оправдательный приговор, отметив, что следствию еще предстоит найти убийцу, так как присяжные заседатели единогласно посчитали, что пожилая женщина была все-таки убита, хотя вина ее правнука в этом убийстве, по их мнению, и не доказана", - говорится в сообщении суда.

По данным следствия, в апреле 2018 года Радцев убил свою прабабушку, находящуюся в беспомощном состоянии, чтобы таким образом облегчить ее участь и ухаживающей за ней родственницы.

Уголовное дело расследовалось по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

На суде защита настаивала, что вина правнука не доказана и у подсудимого не было мотивов для совершения преступления. В итоге подсудимый был освобожден из под стражи прямо в зале суда.

При оглашении оправдательного приговора судья отметил, что следствию еще предстоит найти настоящего убийцу.

Красноярск

Новости

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

На российском рынке пива сменился лидер

На российском рынке пива сменился лидер

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина

В Мосгордуме сменится руководитель аппарата

"Радон" вывезет радиоактивные отходы с места строительства Юго-Восточной хорды

"Радон" вывезет радиоактивные отходы с места строительства Юго-Восточной хорды

Три человека получили критические ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

ФСИН начала проверку из-за фото тюремного застолья убийцы Немцова

Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

В России почти на четверть увеличилось число нарушений пожарной безопасности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');