Суд оправдал красноярца, обвиняемого в убийстве своей прабабушки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд вынес оправдательный приговор 23-летнему Александру Радцеву, обвиняемому в убийстве своей 92-летней прабабушки, находящийся в беспомощном состоянии, сообщает в четверг пресс-служба суда.

Судья утвердил вердикт, который ранее в отношении обвиняемого вынесли присяжные - они посчитали вину Радцева в убийстве пожилой женщины недоказанной.

"Сегодня судья огласил оправдательный приговор, отметив, что следствию еще предстоит найти убийцу, так как присяжные заседатели единогласно посчитали, что пожилая женщина была все-таки убита, хотя вина ее правнука в этом убийстве, по их мнению, и не доказана", - говорится в сообщении суда.

По данным следствия, в апреле 2018 года Радцев убил свою прабабушку, находящуюся в беспомощном состоянии, чтобы таким образом облегчить ее участь и ухаживающей за ней родственницы.

Уголовное дело расследовалось по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция статьи предусматривает до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

На суде защита настаивала, что вина правнука не доказана и у подсудимого не было мотивов для совершения преступления. В итоге подсудимый был освобожден из под стражи прямо в зале суда.

При оглашении оправдательного приговора судья отметил, что следствию еще предстоит найти настоящего убийцу.