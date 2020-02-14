Житель Подмосковья задержан за передачу ИГ более 25 млн рублей

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Московской области задержан член законспирированной ячейки, передавшей запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) более 25 млн рублей, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

Житель Московской области 1986 года рождения стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Его деятельность удалось раскрыть благодаря совместной работе ФСБ, Росфинмониторинга и Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, рассказали в спецслужбе. Оперативники выявили схему и механизмы финансирования боевиков.

При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты "средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность", сообщает спецслужба.