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Галина Хованская возглавила московское отделение "Справедливой России"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, глава комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская стала главой регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Москве вместо Александра Романовича, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе партии.

Собеседник агентства уточнил, что решение было принято накануне на президиуме Центрального совета партии. Он пояснил, что решение о смене главы московского отделения эсеров "приято в ротационном порядке".

В пресс-службе добавили, что Романович, который является секретарем президиума Центрального совета партии, назначен полномочным представителем председателя партии в Севастополе.

В свою очередь источник, близкий к руководству "Справедливой России", сообщил "Интерфаксу", что причиной отставки Романовича стала его лояльность столичной мэрии.

По итогам кампании в Мосгордуму Романович мандат не получил.

Фракцию сформировали три депутата: оппозиционно настроенный и не состоящий в партии Михаил Тимонов, а также Магомет Яндиев и Александр Соловьев.

В округе Яндиева к выборам не был допущен оппозиционер Илья Яшин и снялся коммунист Владислав Колмагоров, а Соловьев кампанию фактически не вел. Избиратели увидели его только после выборов, в то время как по тому округу шел его тезка, другой Александр Соловьев от команды экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Галина Хованская Справедливая Россия

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