Австрия выдала РФ подозреваемого в убийстве 20-летней давности

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы экстрадировали из Австрии в Россию подозреваемого в убийстве, совершенном более 20 лет назад в поселке Солонцы Красноярского края, сообщает в понедельник пресс-служба СКР.

Уголовное дело в отношении Гарри Григорянца по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) находилось в производстве красноярских следователей с декабря 1998 года.

По предварительной версии, тогда 22-летний гражданин Армении Григорянц во время конфликта на вечеринке в частном доме в поселке Солонцы несколько раз ударил ножом своего 29-летнего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался.

После этого подозреваемый, чтобы скрыться от правоохранительных органов, уехал в Армению, а затем в Чехию. В 2018 году Григорянц переехал в Австрию, где стал жить по чужому паспорту гражданина, внешне очень на него похожего.

Уже в Австрии Григорянца за кражу задержала местная полиция. После проверки его документов, выяснилось, что человек, которому реально принадлежит паспорт, сам подозревается в нескольких преступлениях.

Чтобы не отвечать за преступления, совершенные другим человеком, Григорянц признался, что жил по поддельным документам и что его разыскивают правоохранительные органы России за совершение убийства, отмечается в сообщении.

После отбытия уголовного наказания в Австрии Григорянц был экстрадирован в Россию и в настоящее время дает признательные показания в убийстве.