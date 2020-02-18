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В СВР опровергли слухи о попытке Нарышкина освободить задержанного в ОАЭ болгарского бизнесмена

В СВР опровергли слухи о попытке Нарышкина освободить задержанного в ОАЭ болгарского бизнесмена
Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.R - Службе внешней разведки опровергли сообщения о том, что директор СВР Сергей Нарышкин в ходе встречи с премьером ОАЭ, шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом пытался добиться освобождения болгарского бизнесмена Васила Божкова.

"Информационную утку запустил не кто-нибудь, а целый заместитель председателя Народного собрания Болгарии Валерий Симеонов. Так вот, директор СВР России Нарышкин действительно провел весьма продуктивные переговоры с премьер-министром ОАЭ, шейхом Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, но разговор шел исключительно о международных проблемах в сфере безопасности и двустороннего сотрудничества", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы СВР.

К сообщению приложено фото, датированное 11 февраля 2020 года, на котором запечатлены Нарышкин и Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в ходе этой встречи.

По сообщениям СМИ, Божков покинул Болгарию в начале февраля, после того как специализированная прокуратура обвинила его в организации преступной группы, шантаже, вымогательстве, а также финансовых преступлениях и укрытии доходов.

Божков был задержан в Объединённых Арабских Эмиратах по требованию Софии.

ОАЭ СВР Сергей Нарышкин Болгария Васил Божков

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