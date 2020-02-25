Суд в Петербурге перенес на среду заседание по делу "Сети"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд перенес на среду, 26 февраля, выездное заседание в Петербурге по делу Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова, которые, предположительно, состояли в организации "Сеть", признанной в РФ террористической.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Филинкова Виталий Черкасов, слушание состоится в 224-м гарнизонном военном суде северной столицы в 11:00 мск.

Ранее сообщалось, что заседание по делу петербургской ячейки "Сети", которое изначально было назначено на 15:00 мск, перенесли на 17:00. Как пояснял "Интерфаксу" адвокат Черкасов, это связано с задержкой судей: коллегия из трех человек прибыла из Москвы позже обозначенного времени.

Как следует из видеотрансляции, которую вёл в фейсбуке правозащитник Динар Идрисов, судьи вошли в здание после 18:00 мск.

Корреспондент "Интерфакса" сообщал, что очередь из желающих войти в суд и поприсутствовать на слушании растянулась практически на весь квартал.

Фигурантами "дела "Сети" (террористическая организация, запрещенная в РФ) являются 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, дело в отношении них было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. По версии спецслужб, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились в террористическое сообщество, чтобы устроить теракты во время выборов президента и чемпионата мира по футболу для дестабилизации обстановки в стране.

В Петербурге по делу "Сети" проходят 25-летний программист, гражданин Казахстана Виктор Филинков и 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов. Филинкову вменяется участие в террористическом сообществе, Бояршинову - незаконные хранение и ношение взрывчатых веществ и участие в террористическом сообществе.

Бояршинов признал вину, Филинков - нет. Позже Филинков заявлял, что давал показания под пытками.