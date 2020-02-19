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B Екатеринбурге при пожаре в благотворительной организации погибла женщина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге случился пожар в двухэтажном жилом доме в Екатеринбурге, где размещалась благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан "Твой дом". Там погибла 50-летняя женщина, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, до прибытия пожарных из здания вывели 32 человека. Еще одного сотрудники МЧС спасли из-за зарешеченного окна дома.

Причина пожара устанавливается.

Прокуроры проверят законность размещения в частном двухэтажном жилом доме большого количества граждан, а также проверят, соблюдались ли в здании требования пожарной безопасности.

В МЧС Свердловской области сообщили, что получили сигнал о пожаре в доме на Дунайской улице в 05:15 по местному времени. Сразу тушить огонь пожарные не смогли, так как дом был под напряжением. До приезда электриков они защищали от огня соседние строения.

МЧС Екатеринбург Свердловская область

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