В Новосибирске создали ключевые элементы для компьютеров, работающих по принципу мозга

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Института физики полупроводников имени Ржанова (ИФП) и Института неорганической химии имени Николаева впервые в мире создали приборы на основе монокристаллов двуокиси ванадия. Они демонстрируют рекордную энергоэффективность, сравнимую с эффективностью нейрона, высокое быстродействие и долговечность, сообщает пресс-служба ИФП.

"Большие массивы таких нанопереключателей перспективны для создания посткремниевой электроники и нейрокомпьютеров, работающих по принципам человеческого мозга", - говорится в сообщении.

Переключатель представляет собой нанокристалл двуокиси ванадия с двумя контактами, один из которых - внедренная в кристалл проводящая кремниевая наноигла с радиусом закругления около 10 нанометров. Благодаря остроте контакта у его вершины концентрируется электрическое поле и ток, что дает малое напряжение переключения из полупроводникового в металлическое состояние. Это и обеспечивает рекордную энергоэффективность прибора.

Отмечается, что разработанный в Новосибирске подход к синтезу кристаллов на кончике кремниевых наноигл можно распространить и на другие перспективные полупроводниковые материалы для которых отсутствуют подложки.

Важным параметром новых переключателей является их долговечность - более 100 млрд переключений без изменений характеристик.

"Наши дальнейшие планы - работа по оптимизации нанопереключателей, а также формирование их связанного массива и создание искусственных нейросетей", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией ИФП Виктора Принца.

Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского научного фонда.