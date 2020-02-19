Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:23

В Новосибирске создали ключевые элементы для компьютеров, работающих по принципу мозга

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ученые Института физики полупроводников имени Ржанова (ИФП) и Института неорганической химии имени Николаева впервые в мире создали приборы на основе монокристаллов двуокиси ванадия. Они демонстрируют рекордную энергоэффективность, сравнимую с эффективностью нейрона, высокое быстродействие и долговечность, сообщает пресс-служба ИФП.

"Большие массивы таких нанопереключателей перспективны для создания посткремниевой электроники и нейрокомпьютеров, работающих по принципам человеческого мозга", - говорится в сообщении.

Переключатель представляет собой нанокристалл двуокиси ванадия с двумя контактами, один из которых - внедренная в кристалл проводящая кремниевая наноигла с радиусом закругления около 10 нанометров. Благодаря остроте контакта у его вершины концентрируется электрическое поле и ток, что дает малое напряжение переключения из полупроводникового в металлическое состояние. Это и обеспечивает рекордную энергоэффективность прибора.

Отмечается, что разработанный в Новосибирске подход к синтезу кристаллов на кончике кремниевых наноигл можно распространить и на другие перспективные полупроводниковые материалы для которых отсутствуют подложки.

Важным параметром новых переключателей является их долговечность - более 100 млрд переключений без изменений характеристик.

"Наши дальнейшие планы - работа по оптимизации нанопереключателей, а также формирование их связанного массива и создание искусственных нейросетей", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией ИФП Виктора Принца.

Исследование выполнялось при финансовой поддержке Российского научного фонда.

Новосибирск

Новости

Экс-директор по продажам в Facebook в РФ стал гендиректором российского отделения Spotify

Годовая чистая прибыль "Роснефти" выросла на 29%

Туорператоры оценили свои потери от запрета на въезд для граждан КНР

Туорператоры оценили свои потери от запрета на въезд для граждан КНР

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс
Новый коронавирус в Китае

"Ъ" узнал, что запрет на въезд китайцев в Россию ошарашил дипломатов в КНР

"Ъ" узнал, что запрет на въезд китайцев в Россию ошарашил дипломатов в КНР

"Ведомости" сообщили о риске сильного подорожания билетов на Камчатку

Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве

Депутат Ольга Баталина уйдет из Госдумы ради работы в правительстве

Что случилось этой ночью: среда, 19 февраля

Более 60 эвакуированных из Китая улетят в Москву

"Аэрофлот" продолжит полеты в КНР, несмотря на приостановку въезда китайцев в РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');