В Уфе завели дело из-за сноса памятника архитектуры по халатности Башкультнаследия

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Неустановленный сотрудник Башкультнаследия подозревается в халатности, которая привела к сносу памятника архитектуры в Уфе, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР в среду.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) после сноса жилого дома, являвшегося памятником культурного наследия, говорится в сообщении.

По данным следствия, семья уфимских врачей купила участок с аварийным зданием три года назад. Супругам не сообщили, что дом с 1992 года находится под госохраной, и они вскоре снесли его.

Выяснилось, что жилой дом был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в апреле 2017 года. Однако неустановленный пока чиновник не предоставил сведения об этом в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, должностное лицо "не предприняло меры по обследованию памятника и уведомлению о его статусе собственников", говорится в пресс-релизе.

Ленинский районный суд взыскал с супругов стоимость восстановления снесенного памятника (в сумме более 25 млн рублей, сообщила в соцсети собственница Гульнур Нигманова), однако Верховный суд Башкирии позднее отменил это решение.