Осужденного в Белоруссии священника освободили в РФ в результате правовой коллизии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Священник Русской православной церкви (РПЦ) Николай Киреев, осужденный в Белоруссии и отбывавший наказание в РФ, освобожден в результате коллизии после решения Ленинградского областного суда.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Киреева Эльдар Алиев, Киреев был экстрадирован в Россию в августе 2019 года после 2,5 лет отбывания наказания в Белоруссии. Супруга Киреева обратилась к защитнику, чтобы добиться условно-досрочного освобождения (УДО) мужа, однако адвокат усмотрел нарушения в решении Всеволожского городского суда (Ленинградская область), который признал решение суда Белоруссии законным в рамках процедуры передачи осужденного.

От имени подзащитного в Ленинградский областной суд была подана апелляционная жалоба на решение городского суда от 27 декабря 2018 года о признании приговора иностранного государства. Как следует из постановления суда, скан которого предоставил "Интерфаксу" адвокат Киреева, осужденный просил суд изменить постановление Всеволожского городского суда и прекратить уголовное дело в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, согласно УК РФ, или снизить срок наказания до 2,5 лет.

Изучив жалобу Киреева, областной суд заключил: Всеволожский городской суд пришел к верному выводу о том, что по российскому законодательству действия Киреева должны быть квалифицированы как приготовление к совершению преступления по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией), однако затем городской суд необоснованно посчитал, что в РФ нет препятствий для признания и исполнения приговора, вынесенного за рубежом.

В России в действиях Киреева не нашли состава преступления

Так, говорится в постановлении апелляционной инстанции, Всеволожский городской суд не учел, что в России данное преступление отнесено к категории средней тяжести, а по УК РФ уголовная ответственность наступает при приготовлении к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Таким образом, заключает суд, "в соответствии с нормами законодательства РФ, в действиях Киреева состав преступления отсутствует".

Вместе с тем, суд разъяснил, что в соответствии с частью 1 статьи 472 УПК РФ, если при рассмотрении обращения о передаче гражданина РФ, осужденного за границей, российский суд приходит к выводу, что в России деяние, за которое осужден российский гражданин, не является преступлением, суд должен отказать в признании приговора.

Вопреки доводам Киреева, отказ признавать приговор суда иностранного государства предусматривает отказ исполнения на территории РФ этого приговора, а, следовательно, и в отказе принимать осужденного на территории РФ из государства, в котором он был осужден, подчеркнул суд.

Изучив все доводы Киреева, Ленинградский областной суд заключил, что Всеволожский городской суд, проигнорировав часть 1 статьи 472 УПК РФ, нарушил уголовно-процессуальный закон, в связи с чем его постановление о признании приговора Кирееву в Белоруссии подлежит отмене. При этом апелляционную жалобу Киреева в целом суд оставил без удовлетворения.

Впоследствии защите Киреева суд разъяснил, что решением областного суда отказано в признании приговора для исполнения на территории РФ, подчеркнув, что постановление не содержит решения о немедленном освобождении Киреева из-под стражи, поскольку юридически с момента отмены признания приговора он продолжает отбывать наказание, назначенное судом Белоруссии.

Освободили из колонии только после многочисленных жалоб

"Когда решение отменили, для нахождения Николая Киреева в исправительной колонии не было законных оснований, поскольку он там продолжал оставаться по законам другого государства. Его не хотели освобождать. Только после того, как было направлено более 10 жалоб, его освободили, решив, что оснований для его содержания в колонии больше нет", - сказал адвокат.

После вмешательства в дело прокурора Ленинградской области 12 февраля Киреева освободили из исправительной колонии, отметил защитник. Алиев добавил, что Киреев не может быть передан обратно в Белоруссию для продолжения отбывания наказания, поскольку это не предусмотрено российским законодательством.

В Ленинградском областном суде "Интерфаксу", комментируя решение по апелляции Киреева, подчеркнули, что постановление суда касалось отмены признания белорусского приговора Всеволожским городским судом и не затрагивало вопроса виновности Киреева.

"Оправдательный приговор в отношении Киреева не выносился... Он не мог быть осужден или оправдан по законодательству Российской Федерации, поскольку совершил преступление на территории республики Беларусь. В данном конкретном случае решался вопрос лишь об исполнении решения на территории России", - сообщила заместитель председателя Ленинградского областного суда Елена Волкова.

Дело отца Николая

Между тем пресс-служба Выборгской епархии РПЦ накануне, 19 февраля, сообщила, что Киреев "оправдан и освобожден из-под стражи". В сообщении отмечалось, что "в Беларуси отцу Николаю были предъявлены ложные обвинения", а сейчас "отец Николай находится на необходимом ему медицинском лечении".

В начале августа 2017 года Следственный комитет Белоруссии сообщил о задержании в Витебске священника из Ленинградской области. Сразу после задержания россиянина стало известно, что речь идет об отце Николае (Николай Киреев). Следствие и суд Белоруссии пришли к выводу, что он был замешан в вербовке "живого товара" и в другом областном городе Белоруссии - Гомеле.

Сообщалось, в начале 2017 года он переписывался в интернете с девушками из Белоруссии. Получив согласие на занятие проституцией от 25-летней и 29-летней женщин, россиянин, по версии следствия, отправил в Гомель свою подельницу, 19-летнюю гражданку Таджикистана, которая должна была отправить белорусок на "место заработка" в Россию, однако она была задержана местными правоохранительными органами.

В ноябре 2017 года Киреев был приговорен к 5,5 годам колонии. 30 января 2018 года приговор вступил в силу. В марте 2018 года Киреев обратился в Генпрокуратуру РФ с ходатайством о переводе его в РФ для дальнейшего отбытия наказания, в декабре такое решеие было принято Всеволожским городским судом. В конце августа 2019 года он был доставлен в Россию.