Пассажиров вагона поезда в Москву оставили на карантин в Брянске из-за китаянки с температурой

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу, сообщила "Интерфаксу" руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

По ее словам, остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

Трапезникова пообещала, что подробная информация будет предоставлена во второй половине дня.