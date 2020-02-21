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Пассажиров вагона поезда в Москву оставили на карантин в Брянске из-за китаянки с температурой

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу, сообщила "Интерфаксу" руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

По ее словам, остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

Трапезникова пообещала, что подробная информация будет предоставлена во второй половине дня.

Брянск Китай

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