13 украинцев оказались в вагоне поезда, отцепленном в Брянске на карантин

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В вагоне поезда "Киев-Москва", который оставили в Брянске (РФ) на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой, кроме нее находился еще 21 человек, в том числе 13 граждан Украины, сообщила Госпогранслужба страны.

"Отметим, что в вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек. Из которых 13 граждан Украины, в том числе два проводника, шесть граждан РФ и по одному гражданину Узбекистана и Канады", - говорится в сообщении пресс-службы погранведомства, обнародованном в пятницу днем.

Также в погранслужбе сообщили, что во время пограничного оформления и общения с китаянкой пограничники сообщили ей об ограничении пропуска граждан КНР другой стороной, однако женщина решила продолжить поездку. Кроме того, сотрудники поинтересовались состоянием ее здоровья, но китаянка на него не жаловалась. Внешне она также не выглядела больной. Женщина прилетела на Украину из Минска, и при прохождении контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызвало.

Как сообщалось со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмилу Трапезникову, гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев-Москва", сняли с маршрута в Брянске и отправили в инфекционную больницу. Остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка, были направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

По информации эпидемиолога Брянской областной инфекционной больницы Натальи Смиргинс, состоянии гражданки Китая удовлетворительное, без клинических проявлений респираторных заболеваний. У нее взяли анализы на все ОРВИ, женщина находится в охраняемом боксе отдельно от других помещений больницы.