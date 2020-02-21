Российское посольство в Софии не получало запросов в связи с покушением на Гебрева

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Болгарии не получало официальных запросов Софии по поводу формальных обвинений, выдвинутых в адрес трех россиян по делу о покушении на болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева и еще двух человек. Об этом сказала пресс-атташе дипмиссии Марина Сергунина.

Городская прокуратура Софии 21 февраля заочно выдвинула обвинения по этому делу в адрес Сергея Павлова, Сергея Федотова и Георгия Горшкова, граждан России. По версии следствия, они сейчас живут в Москве и никогда не выезжали из России под настоящими именами. Прокуратура также опубликовала их фотографии.

Россиянам вменяют попытку убийства Гебрева, его сына и сотрудника, совершенную с 28 апреля по 4 мая 2015 года с применением средств, несущих угрозу жизням многих людей.

В январе Bloomberg сообщал, что троих неназванных россиян объявили в розыск через Интерпол по этому делу. В феврале 2019 года сообщалось, что Болгария расследует возможную связь между покушением на Гебрева и отравлением в Солсбери.