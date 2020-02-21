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Прокуратура Софии назвала имена трех россиян, обвиняемых в отравлении торговца оружием Гебрева

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Софии заочно обвинила трех граждан России в покушении на убийство торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына Христо и директора компании "Производственая деятельность" Валентина Тахчиева. Ранее сообщалось, что это покушение проверяют на связь с использованием "Новичка" в Солсбери.

Обвиняемые - Сергей Викторович Павлов, Сергей Вячеславович Федотов и Георгий Горшков. Прокуратура опубликовала их фотографии. Следствие установило, что они никогда не выезжали из России с документами на свои настоящие имена, но пользовались подложными документами. В частности, Павлов использовал документы человека с инициалами "СВЛ", Федотов - с инициалами "ДВС", Горшков - с инициалами "ЕАГ".

По данным прокуратуры, все они сейчас живут в Москве. Им вменяют попытку убийства с использованием средств, создающих угрозу жизням многих.

Всего в отношении Гебрева было пять попыток покушения, помимо той, что вменяется россиянам. Две из них были совершены за пределами Болгарии.

Ранее сообщалось, что в конце апреля 2015 года Гебреву стало плохо на мероприятии в Софии, потом он впал в кому. Симптомы отравления проявились у его сына и сотрудника его компании. Все трое поправились. О том, что в отравлении болгар будут обвинены россияне, стало известно в январе. Все трое разыскиваются через Интерпол.

В феврале 2019 года стало известно, что Болгария расследует возможную связь между попыткой отравления Гебрева и отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Болгария София Эмилиан Гебрев Сергей Павлов Сергей Федотов Георгий Горшков

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