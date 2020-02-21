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МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Гражданку России, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" Олесю Красилову задержала полиция Испании, возможно, по запросу США, сообщает МИД РФ.

Красилова была задержана 14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный, расположенном на острове Тенерифе (Канарские острова). Россиянка прибыла в Испанию в краткосрочную командировку в составе официальной делегации, говорится в сообщении МИД на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре подтвердили, что речь идет об их сотруднице. "По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О.Л.Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики "охоты" за российскими гражданами по всему миру", - также заявили в МИД.

"МИД России неоднократно выпускал предупреждения об опасностях и рисках, связанных с подобными действиями американских спецслужб. Как бы то ни было, российское диппредставительство в Испании предпринимает необходимые меры по выяснению всех обстоятельств случившегося", - заявили на Смоленской площади.

По имеющейся информации, испанские власти приняли решение поместить Красилову под стражу. В данный момент россиянка содержится под арестом на острове Тенерифе. Материалы ее дела переданы в соответствующий следственный суд, сообщает МИД РФ.

"Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения", - говорится в комментарии.

МИД РФ Испания Олеся Красилова Тенерифе Россельхознадзор

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