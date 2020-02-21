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Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого
Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ решил лишить степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, сообщила председатель диссовета Ирина Сон.

"Решением диссовета лишен. Но еще есть высшая инстанция, президиум ВАК, они должны подтвердить наше решение", - сказала Сон "Интерфаксу" в пятницу.

По ее словам, основанием для лишения Краевого докторской степени стало "большое количество заимствований из других работ" в его диссертации.

Краевой защитил докторскую в 2012 году по теме "Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе". Краевой был назначен замминистра здравоохранения в 2013 году, а ранее был главой департамента здравоохранения РЖД.

Минздрав России Сергей Краевой

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