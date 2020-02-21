ВТБ стал владельцем 8,48% "Русснефти"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Бизнес Финанс" (принадлежит банку ВТБ) стало владельцем 8,48% "Русснефти", следует из материалов "СПАРК-Интерфакс".

Доля банка "Траст" (принадлежит Банку России) в уставном капитале нефтекомпании при этом снизилась с 27,7% до 19,23%, доля принадлежащих банку привилегированных акций в уставном капитале - с 25% до 16,52%.

При этом, по данным "Русснефти", все перешедшие во владение ВТБ акции являются привилегированными. До этого единственным владельцем привилегированных акций компании являлся банк "Траст", к которому в 2018 году был присоединен Рост банк.

В "Трасте" от комментариев отказались.

ВТБ является крупнейшим кредитором "Русснефти". В ноябре 2019 года банк "Траст" планировал в ходе аукционов продать весь пакет кумулятивных привилегированных акций "Русснефти", стартовая цена за него составляла 62,2 млрд рублей. На продажу было выставлено три лота: два по 33,241 млн акций (стартовая цена каждого лота - 21,1 млрд рублей) и один на 31,55 млн акций (стартовая цена - 20 млрд рублей). Аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок.

В настоящее время "Русснефть" выплачивает дивиденды только на привилегированные акции. Компания ранее сообщала, что планирует дивиденды на "префы" за 2019 год в размере $60 млн по сравнению с $40 млн, выплачиваемыми в предшествующие годы. Также "Русснефть" в течение трех лет планирует начать выплаты дивидендов на обыкновенные акции, довести общую сумму дивидендов до $100 млн.

В то же время "Русснефть" сообщила, что управляющая компания НПФ "Сафмар" - АО "Ай Кью Джи Управление активами" (Москва) - снизила прямую долю участия в капитале нефтекомпании с 6,42% до 4,11%.

Уставный капитал "Русснефти" составляет 196,22 млн рублей, он разделен на 294,12 млн обыкновенных акций и 98,032 млн привилегированных акций номиналом 50 копеек каждая.

По последним данным, 23,46% капитала компании контролирует трейдер Glencore, семье Гуцериевых принадлежит около 33% уставного капитала, которыми она владеет через Belyrian Holdings Limited (12,05%), ОАО "ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%), Bradinar Holdings (12,05%) и АО "Ай Кью Джи Управление активами".

Belyrian и ее "дочки" продавали акции "Русснефти" в рамках прошлогоднего IPO. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).