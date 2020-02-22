Пять человек пострадали во время пожара жилом доме в Красноярске

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел ночью в жилом доме в Красноярске, во время которого пострадали пять человек, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе краевого главка МЧС России.

Пожар начался около трех часов ночи по местному времени в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Глинки краевого центра.

"Обратилось в медицинское учреждение 5 человек, эвакуировано сотрудниками МЧС 32 человек из них 7 детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время жителям пострадавших квартир выделены места для проживания в общежитие из маневренного фонда Красноярска.

Площадь возгорания составила 300 кв. метров. К тушению пожара привлекалось 47 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 30 человек и 11 единицы техники.