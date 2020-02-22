Один из пятерых пострадавших при пожаре в Красноярске погиб

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Один из пятерых пострадавших при пожаре в жилом доме в Красноярске скончался в больнице, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе министерства здравоохранения края.

"Один человек погиб. Трое находятся в тяжелом состоянии. Еще у одного пострадавшего травмы средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, пожар начался около трех часов ночи по местному времени в субботу в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Глинки краевого центра. Пострадали пять человек.

Из дома пожарные эвакуировали 32 человека, в том числе семеро детей

В настоящее время жителям пострадавших квартир выделены места для проживания в общежитие из маневренного фонда Красноярска.

Площадь возгорания составила 300 кв. м. К тушению привлекалось 47 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС - 30 человек и 11 единиц техники.